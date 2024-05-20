الإثنين 20 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يعزي في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ومرافقيهما

رئيس الدولة يعزي في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ومرافقيهما
20 مايو 2024 10:22

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، عن خالص تعازيه للجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.

وقال سموه عبر حسابه على منصة" إكس": "خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعباً، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث أليم. ندعو الله لهم بالرحمة ولعائلاتهم الكريمة بالصبر والسلوان، ونؤكد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة".

أخبار ذات صلة
تعيين علي باقري كني قائماً بأعمال وزير الخارجية الإيراني
السيسي يؤكد تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني

أقرأ أيضاً.. محمد بن راشد: تعازينا وخالص مواساتنا للشعب الإيراني الشقيق وقيادته في وفاة إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إيران
رئيس الدولة
محمد بن زايد
آخر الأخبار
إيران تعلن الحداد.. وتكليف محمد مخبر قائماً بأعمال الرئيس
الأخبار العالمية
إيران تعلن الحداد.. وتكليف محمد مخبر قائماً بأعمال الرئيس
اليوم 12:56
حسين أمير عبد اللهيان
الأخبار العالمية
تعيين علي باقري كني قائماً بأعمال وزير الخارجية الإيراني
اليوم 12:55
«مربع ذهب» كأس رئيس الدولة لليد الثلاثاء
الرياضة
«مربع ذهب» كأس رئيس الدولة لليد الثلاثاء
اليوم 12:31
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الأخبار العالمية
السيسي يؤكد تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني
اليوم 12:25
زلزال قوي يضرب الصين
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب الصين
اليوم 12:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©