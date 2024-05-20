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علوم الدار

حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان التعازي في وفاة الشيخة ميرة بنت علي النعيمي

حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان التعازي في وفاة الشيخة ميرة بنت علي النعيمي
20 مايو 2024 13:35

تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اليوم، التعازي في وفاة الشيخة ميرة بنت علي النعيمي، رحمها الله، في مجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان.

 

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان، التعازي من المسؤولين والوجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين، الذين أعربوا عن خالص عزائهم وصادق مواساتهم لسموه وآل النعيمي، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها وآل النعيمي الصبر والسلوان.

 

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كما تقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، التعازي من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين والوجهاء، وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

 

وتقبل واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والشيخ عبدالله بن أحمد النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، وعدد من شيوخ آل النعيمي.

 

المصدر: وام
عمار النعيمي
واجب العزاء
حاكم عجمان
عجمان
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