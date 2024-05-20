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علوم الدار

عبدالله بن زايد يعزي في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

عبدالله بن زايد يعزي في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته
20 مايو 2024 13:47

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، عن خالص تعازيه للجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

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وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس" :"خالص العزاء وصادق المواساة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني في وفاة فخامة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية إيران الإسلامية ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.
نسأل الله أن يتغمد الرئيس الإيراني ومرافقيه بواسع رحمته وأن يلهم أهاليهم وذويهم والشعب الإيراني الصبر والسلوان.
جمعتني علاقة طيبة بمعالي عبداللهيان وأقدر ما بذله من جهود داعمة لمسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الرئيس الإيراني
عبدالله بن زايد
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