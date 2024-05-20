منصور بن زايد: ‏خالص تعازينا إلى إيران في وفاة إبراهيم رئيسي ومرافقيه

أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن خالص تعازيه ومواساته إلى الشعب الإيراني وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر حادث تحطم الطائرة.

وقال سموه عبر منصة إكس: "خالص تعازينا ومواساتنا إلى الشعب الإيراني وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر حادث تحطم الطائرة..داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم أسرهم الكريمة الصبر والسلوان".

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