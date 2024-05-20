الإثنين 20 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد: ‏خالص تعازينا إلى إيران في وفاة إبراهيم رئيسي ومرافقيه

منصور بن زايد
20 مايو 2024 14:01

أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن خالص تعازيه ومواساته إلى الشعب الإيراني وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر حادث تحطم الطائرة.

وقال سموه عبر منصة إكس: "خالص تعازينا ومواساتنا إلى الشعب الإيراني وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر حادث تحطم الطائرة..داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم أسرهم الكريمة الصبر والسلوان".

أخبار ذات صلة
خادم الحرمين يعزي في وفاة الرئيس الإيراني
طحنون بن زايد: خالص التعازي في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ومرافقيهما

اقرأ أيضاً ..تعيين علي باقري كني قائماً بأعمال وزير الخارجية الإيراني

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إيران
منصور بن زايد
إبراهيم رئيسي
الإمارات
آخر الأخبار
ضباط شرطة يقفون خارج مستشفى جامعة روزفلت، حيث يتعالج رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
الأخبار العالمية
تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لرئيس وزراء سلوفاكيا بعد تعرضه لمحاولة اغتيال
اليوم 15:52
«ضربة» لتشكيلة الريال قبل موقعة «الأبطال»!
الرياضة
«ضربة» لتشكيلة الريال قبل موقعة «الأبطال»!
اليوم 15:47
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني
علوم الدار
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني
اليوم 15:44
خادم الحرمين
الأخبار العالمية
خادم الحرمين يعزي في وفاة الرئيس الإيراني
اليوم 15:22
«السلامة الغذائية» تغلق منشأة «هاي كواليتي لتجارة المواد الغذائية» بأبوظبي
علوم الدار
«السلامة الغذائية» تغلق منشأة «هاي كواليتي لتجارة المواد الغذائية» بأبوظبي
اليوم 15:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©