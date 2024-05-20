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علوم الدار

طحنون بن زايد: خالص التعازي في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ومرافقيهما

طحنون بن زايد: خالص التعازي في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ومرافقيهما
20 مايو 2024 15:13

أعرب سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، عن خالص تعازيه للشعب الإيراني وقيادته في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للشعب الإيراني وقيادته في وفاة فخامة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية ومرافقيهما تغمدهم الله بواسع رحمته. نؤكد تضامن دولة الإمارات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الموقف الجلل».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إيران
الإمارات
طحنون بن زايد
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