طحنون بن زايد: خالص التعازي في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ومرافقيهما

أعرب سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، عن خالص تعازيه للشعب الإيراني وقيادته في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.
وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للشعب الإيراني وقيادته في وفاة فخامة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية ومرافقيهما تغمدهم الله بواسع رحمته. نؤكد تضامن دولة الإمارات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الموقف الجلل».
نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للشعب الإيراني وقيادته في وفاة فخامة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية ومرافقيهما تغمدهم الله بواسع رحمته.— Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) May 20, 2024
نؤكد تضامن دولة الإمارات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الموقف الجلل