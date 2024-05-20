الإثنين 20 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«السلامة الغذائية» تغلق منشأة «هاي كواليتي لتجارة المواد الغذائية» بأبوظبي

«السلامة الغذائية» تغلق منشأة «هاي كواليتي لتجارة المواد الغذائية» بأبوظبي
20 مايو 2024 15:20

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "هاي كواليتي لتجارة المواد الغذائية - شركة الشخص الواحد ذ م م" في منطقة مصفح بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-4660027) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة مخالفة المنشأة لاشتراطات السلامة الغذائية، حيث تم رصد ممارسة نشاط بيع دواجن حية في مخزن بداخل السوبرماركت مع الأغذية المحفوظة، مما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

أخبار ذات صلة
قرار بتنظيم مزارع الإنتاج النباتي لصغار المزارعين في أبوظبي
«السلامة الغذائية»: خلو أسواق أبوظبي من مياه «بيرييه الفرنسية» الملوثة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السلامة الغذائية
آخر الأخبار
ضباط شرطة يقفون خارج مستشفى جامعة روزفلت، حيث يتعالج رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
الأخبار العالمية
تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لرئيس وزراء سلوفاكيا بعد تعرضه لمحاولة اغتيال
اليوم 15:52
«ضربة» لتشكيلة الريال قبل موقعة «الأبطال»!
الرياضة
«ضربة» لتشكيلة الريال قبل موقعة «الأبطال»!
اليوم 15:47
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني
علوم الدار
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني
اليوم 15:44
خادم الحرمين
الأخبار العالمية
خادم الحرمين يعزي في وفاة الرئيس الإيراني
اليوم 15:22
«السلامة الغذائية» تغلق منشأة «هاي كواليتي لتجارة المواد الغذائية» بأبوظبي
علوم الدار
«السلامة الغذائية» تغلق منشأة «هاي كواليتي لتجارة المواد الغذائية» بأبوظبي
اليوم 15:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©