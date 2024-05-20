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علوم الدار

لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني

لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني
20 مايو 2024 15:44

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، بحضور ممثلي كليات التقنية العليا.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس، ومن كليات التقنية العليا سعادة الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية.
تناقش اللجنة الموضوع ضمن محوري: التشريعات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني.

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