تكريم طبيبة أسعفت مصابين بعجمان

عجمان (الاتحاد)

كرمت القيادة العامة لشرطة عجمان، الدكتورة نور صباح نظير، لموقفها البطولي في تقديم الدعم والإسعاف الأولي، لمصابين في حادث مروري بليغ وقع في إمارة عجمان. وسلم المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بعجمان، شهادة التكريم للدكتورة نور صباح، وحيا فيها حسها الوطني والإنساني في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين فور وقوع الحادث، والمساعدة في إخراج العالقين من المركبة. وكانت الدكتورة نور، تقود مركبتها عندما وقع أمامها حادث مروري بليغ في منطقة مصفوت بإمارة عجمان، فقامت على الفور بركن مركبتها والتوجه نحو المركبة وتفقدت المصابين، وقدمت لهم الإسعافات الأولية لحين وصول الإسعاف الوطني، ما كان لها دور مهم في إنقاذ أرواح المصابين.