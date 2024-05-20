شؤون المحامين في «قضاء أبوظبي» تقبل قيد 11 محامياً جديداً

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ11 محامياً مواطناً جديداً، إلى جانب قبول طلب نقل قيد محامٍ مواطن بجدول المحامين غير المشتغلين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على 3 شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنهم القرارات المناسبة، كما اطلعت على طلبات تجديد قيد لمحاميين انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين، فيما اطلعت على 4 طلبات للمحامين واتخذت بشأنهم القرارات المناسبة. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، القاضي بوشعيب هجامي، رئيس محكمة استئناف العين، القاضي عاصم السعدني- محكمة استئناف أبوظبي، المستشار محمد ضويهر الكثيري - النيابة العامة، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، مقرراً للجنة.