ضاحي خلفان يتسلم رسالة دكتوراه «البيانات واتجاهات الجريمة»

دبي (الاتحاد)

تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من رسالة دكتوراه في البيانات الضخمة ودورها في تحديد اتجاهات الجريمة من العقيد الدكتور علي اللوغاني، مدير مركز التدريب الدولي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية. وتطرق الباحث في رسالته إلى بيان مدى كفاية النصوص التشريعية (القانونية) الناظمة لاستخدام البيانات الضخمة في تطوير منظومة التحليل الجنائي، والتنبؤ باتجاهات الجريمة والسلوك الإجرامي، والتي ستساهم في سرعة عمليات البحث الجنائي وجمع الاستدلالات لدعم أنشطة أجهزة إنفاذ القانون. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لوصف القائم على تحليل وتأصيل دور البيانات الضخمة في التنبؤ بتحليل اتجاهات الجريمة وتحليل الآراء الفقهية المتعلقة بمدى مشروعية استخدام مثل هذه التقنيات الحديثة وفق الرؤية التشريعية للمشرع الإماراتي. وخرج الباحث بمجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة اعتماد وزارة الداخلية على تحديث البرامج والتقنيات الخاصة بتخزين وتحليل ومعالجة البيانات الضخمة وتطويعها في التحليل الجنائي.