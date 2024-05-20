شرطة أبوظبي: المخالفات المرورية هدفها الوقاية من الحوادث

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي ملتقى توعية مرورياً حول «القيادة الآمنة والسلامة المرورية»، بمشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني والشركاء الاستراتيجيين، في مسرح نادي ضباط شرطة العين، ضمن حملات التوعية التي تنفذها إدارة المرور والدوريات الأمنية بمدينة العين للربع الثاني من عام 2024.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، اهتمام المديرية المستمر بتوعية أفراد المجتمع بالقوانين والأنظمة المرورية، ومن أبرزها الانتباه أثناء قيادة المركبات، والالتزام بالقيادة الآمنة، والتعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وحث المقدم سعيد علي الحساني، نائب شؤون دوريات المرور، على ضرورة التحلي بالمسؤولية من خلال المحافظة على الطرق والممتلكات الخاصة والعامة، وعدم تعريض حياة السائقين وحياة الآخرين للخطر، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، إسهاماً في الحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

واستعرض المقدم عبيد خميس الكعبي، رئيس قسم المخالفات وحجز المركبات، المخالفات المترتبة على السائقين غير الملتزمين بقانون السير والمرور، موضحاً أن المخالفات المرورية وضعت بهدف الوقاية من الحوادث والحد منها وردع المخالفين، لافتاً إلى أهمية تجنب قيادة الدراجة النارية في الأحوال الجوية المتقلبة، وخصوصاً عند هطول الأمطار، تفادياً لوقوع الحوادث المرورية ونتائجها المؤلمة.

وألقى الرائد خالد محمد العزيزي، مدير فرع التوعية والتثقيف المروري بإدارة المرور والدوريات الأمنية - العين، محاضرة حول القيادة في الأحوال الجوية المتقلبة، مؤكداً أهمية التقيد بالسرعات التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي عند حالات تشكل الضباب وتكون الغبار أو تراكم الأتربة أو هطول الأمطار، والحرص على ترك مسافة أمان كافية، وعدم التصوير أثناء القيادة وخصوصاً عند هطول الأمطار، ومتابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس، وحذر من خطورة قطع الإشارات الضوئية الحمراء، وخطورة عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، لافتاً إلى أن مخالفة عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي تتسبب في وقوع الحوادث والإصابات.

وقدم الرائد حمدان علي النعيمي، مدير فرع برامج النقاط المرورية في قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة - العين، محاضرة حول كيفية تجنب تراكم النقاط المرورية وآلية خفضها، وشارك أعضاء «كلنا شرطة» من قسم شؤون الشرطة المجتمعية -العين، وبالتعاون مع إدارة المراسم والعلاقات العامة، في استقبال الشركاء وتوزيع الورود بالموقع.

وألقى الرائد عارف أحمد الجابري، مدير مكتب مدير الإدارة - العين، في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، محاضرة حول كيفية التعامل مع الحرائق والطرق الصحيحة لاستخدام طفايات الحريق وأساسيات الإسعافات الأولية في حوادث المركبات، مؤكداً أهمية الالتزام بالتدابير الآمنة للسلامة العامة، بما يعزز الوقاية والسلامة في المجتمع. وأطلع الحضور على أهداف دورية السعادة في تعزيز الإيجابية المرورية لدى كافة شرائح المجتمع، ووزع فرع التوعية والتثقيف المروري بإدارة المرور والدوريات الأمنية بمدينة العين كتيبات تتضمن باركود التوعية الرقمية حول أهمية الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق.

ساعد

شاركت شركة ساعد للأنظمة المرورية في تنظيم مسابقات التوعية ووزعت الهدايا على الجمهور، إلى جانب التعريف بخدماتها في إدارة منظومة البلاغات المتعلقة بالحوادث المرورية البسيطة وتخطيطها وتطوير أحدث التقنيات والأدوات المبتكرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للحفاظ على انسيابية حركة السير في مواقع الحادث وإبعاد المركبات المتضررة وتوعية أطراف الحادث بأسباب وقوعها.

توعية

وزع قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة - العين كتيبات توعية، وتخلل الملتقى حملة للتبرع بالدم، نفذتها إدارة الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركه أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وشهدت إقبالاً من الجمهور، وشارك مركز النقل المتكامل بتعميم الدعوات للحضور، وقدم مستشفى رويال برجيل العين فحوصات طبية استباقية للحضور، تخللها تقديم النصائح والإرشادات، حفاظاً على الصحة، وتوزيع الهدايا على الجمهور.