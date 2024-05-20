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علوم الدار

«البلديات والنقل» تنظم منتدى السلامة والصحة المهنية 2024 في أبوظبي

جانب من فعاليات المنتدى (من المصدر)
21 مايو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة البلديات والنقل بنجاح فعاليات منتدى السلامة والصحة المهنية 2024 الذي أقيم على مدار يومين، بهدف تعزيز الوعي وتبادل الحوار حول أفضل الممارسات في هذا المجال عبر مختلف القطاعات داخل الإمارة، بالإضافة إلى التأكيد على دور والتزام الدائرة في المحافظة على سلامة أفراد المجتمع من خلال الرقابة على المشاريع التي تتولى الإشراف عليها.
وحضر فعاليات المنتدى د. سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، إلى جانب كبار ممثلي الجهات الحكومية والمسؤولين والموظفين والمقاولين ومقدمي الخدمات في القطاعات المعنية، حيث جمع عدداً من الخبراء على المستويين المحلي والدولي لبحث ومعالجة القضايا المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، من خلال النقاشات القيمة والعروض التقديمية المميزة التي شكلت منصة لتبادل الخبرات وفرص العمل المشترك، وأتاحت للحضور التعرف على الاستراتيجيات المهمة، وأفضل الممارسات التي تهدف إلى التغلب على التحديات في هذا المجال الحيوي، كما أسهمت في تعميق مفاهيم المشاركين للاتجاهات والابتكارات الحالية في مجال إدارة السلامة والصحة المهنية.
وبهذه المناسبة، قال د. سالم الكعبي: «يؤكد نجاح المنتدى التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل مثالية وآمنة للجميع في إمارة أبوظبي، حيث تضم الدائرة والجهات التابعة لها أكثر من 16.000 موظف بالإضافة إلى كونها الجهة التنظيمية لقطاعي البناء والإنشاء، والنقل، واللذين يعدان من أكثر القطاعات حيوية على مستوى الإمارة، فإن مهمتنا في الحفاظ على سلامتهم المهنية تعد على قمة أولوياتنا مما يدفعنا إلى الحرص الشديد على ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز قدراتهم الإنتاجية وتمكنهم من الإبداع والابتكار».
ويعد هذا المنتدى جزءاً من فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية الذي تنظمه الدائرة تحت شعار «ضمان السلامة والصحة المهنية في الظروف غير المستقرة»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية لمؤتمر العمل الدولي الذي استمر من 6 إلى 10 مايو.

 

دائرة البلديات والنقل
الصحة المهنية
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