«زراعة أبوظبي»: 8 إجراءات للعناية بالثروة الحيوانية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة الحيوانية إلى اتباع عدد من الإجراءات المهمة للحفاظ على الثروة الحيوانية خلال أشهر الصيف، ووجهت المربين إلى اتباع 8 إجراءات تهدف إلى زيادة معدلات النمو، ورفع مقاومة الحلال، وتوفير صحة أفضل وتقليل أو الحد من معدلات النفوق بين الحلال، وحماية القطيع في فصل الصيف.

وشددت الهيئة عبر قنواتها على ضرورة إبقاء الحلال في الظل طوال فترة النهار وحتى غروب الشمس، وتوفير تبريد للهواء قدر المستطاع، وإضافة الفيتامينات إلى مياه الشرب أو الأعلاف 3 مرات أسبوعياً، والحرص على وضع أحواض مياه الشرب في الظل، وعدم تقديم المياه الحارة للحلال، وتوزيع أو تقديم الغذاء غير الغني بالطاقة على عدة وجبات، وعدم تقديم كميات كبيرة بالوجبة الواحدة، وتظليل خزانات المياه لضمان اعتدال درجة حرارة المياه وبقائها صالحة لشرب الحيوانات، ومراعاة متطلبات النقل الآمن للحيوانات وتجنب نقلها في الظهيرة أو العصر، وتهيئة قطيع المواشي والأغنام، وتهيئة المزرعة والحظائر أيضاً، مؤكدة أن المحصلة النهائية ستؤدي إلى رفع مقاومة الحلال، مع حالة صحية أفضل، وزيادة معدلات النمو وتقليل معدلات النفوق.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العالية تؤثر على الحلال بشكل كبير، وعلى إنتاجية القطيع، وقد تؤدي إلى خسائر إذا لم يتم اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لحماية القطيع في فصل الصيف.

ودعت مربي الثروة الحيوانية إلى العناية بممتلكاتهم من الماشية، واتباع الممارسات الصحيحة للرفق بالحيوان، مع مراعاة التدابير الخاصة بحماية الثروة الحيوانية من التعرض للإجهاد الحراري الذي يتسبب في انخفاض الكفاءة الإنتاجية والتناسلية ونقص معدلات النمو.

وأكدت الهيئة أهمية تظليل أماكن تربية الحيوانات بأي وسيلة مناسبة، وذلك لضمان حماية الحيوانات من التعرض لأشعة الشمس المباشرة التي قد تؤثر على الإنتاجية أو تعرض الحيوانات للنفوق، موضحة أنه في حال الارتفاع الشديد في درجات الحرارة مع وجود رطوبة عالية ينصح برش الحظائر والحيوانات بالماء وخاصة أثناء فترة العصر لتقليل حدة الحرارة مع إبقاء الحيوانات في الظل طوال الوقت، ومنعها من شرب الماء الساخن أو الحار لما يسببه من مشاكل صحية عديدة.

ونوهت الهيئة إلى أهمية التأكد من توفر المياه في المشارب بشكل مستمر، وإبقائها في أماكن مظللة لضمان استمرارية وجود المياه وعدم تعرضها للجفاف نتيجة التبخر أو ارتفاع درجة حرارتها. كما أوصت بأهمية تظليل خزانات المياه في حظائر التربية للمحافظة على اعتدال درجة حرارة المياه وبقائها صالحة لشرب الحيوانات أطول فترة ممكنة، وعدم تعريض الحيوانات للجوع أو العطش وسوء التغذية، مع الحرص على تقليل تغذية الحيوانات بالأغذية الغنية بالطاقة طوال فصل الصيف حيث تحتوي الأغذية الغنية بالطاقة مثل الذرة الصفراء على نسبة عالية من الدهون أو الزيوت، مما يتطلب مجهوداً أكبر لهضمها، ويشكل ضغطاً على الحيوانات، ويزيد من الإجهاد الحراري خلال فترة الصيف، مع مراعاة الحفاظ على كميات الغذاء المقررة نفسها يومياً وتوزيعها على أكثر من وجبة نظراً لضعف شهية الحيوانات للأكل أثناء الحرارة الشديدة. كما يجب الاهتمام بإضافة الفيتامينات بصفة مستمرة إلى مياه الشرب خاصة فيتامين (C) وفيتامينات (A، D، E)، وذلك لتخفيف العبء الواقع على الحيوانات. وشددت الهيئة على ضرورة مراعاة متطلبات النقل الآمن للحيوانات وتجنب نقلها من مكان لآخر خلال فترة الظهيرة أو فترة العصر، حيث ذروة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة على أهمية التزام مربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي بمتطلبات الأمن الحيوي لتنمية قطاع الثروة الحيوانية بطريقة مستدامة وتعزيز متطلبات الصحة العامة والوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. وتقوم الهيئة بتوعية المربين بمختلف الطرق والوسائل الإرشادية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتعظيم المردود المالي للمربين، كما يتولى المختصون بالثروة الحيوانية من موظفي الهيئة التواصل بصورة دائمة مع المربين لتوعيتهم بأفضل الممارسات للعناية بالحلال، وتوجيههم إلى طرق رفع الأداء الإنتاجي لقطعانهم من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية المحلية وتقليل الفجوة بين المنتج والمستورد.