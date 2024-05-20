«تنمية الموارد البشرية الإماراتية» ينظم يوماً مفتوحاً للتوعية المهنية

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي يوماً للتوعية المهنية في مدرسة الاتحاد الخاصة جميرا بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، وتضمنت الفعالية 18 ورشة عمل وجلسات التعلُّم مدى الحياة وجلسات للعصف الذهني، وهدفت لجعل الطلبة في قلب الحوار مع قادة الحكومة والقطاع الخاص حول مساراتهم المهنية المستقبلية والفرص المختلفة المتاحة لهم، من خلال تقديمهم لمفهوم «رحلة المورد البشري الإماراتي» الذي صممه مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي.

وتخلل الحدث حضور قادة من القطاعين الحكومي والخاص، وشارك عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ونائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، في الجلسات المتنوعة مع الطُلاب وقادة القطاعات يرافقه جانب من أعضاء المجلس.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «نحن ملتزمون بتزويد شبابنا بالمهارات والمعرفة اللازمة لمهنهم المستقبلية، وتُجسّد هذه الفعالية التزامنا باستثمار طاقات الجيل القادم من الكفاءات المواطنة، ويُسلِّط التعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص الضوء على أهمية تكامل الجهود في توجيه طلابنا ليتمكنوا من تحقيق مستقبل مهني يلبي طموحهم ويحقق رؤية القيادة. وقد صممنا في المجلس مفهوماً فريداً يسمى رحلة المورد البشري الإماراتي لتزويد الطلاب بفهم شامل يعينهم على إنشاء مسار مهني بدءاً من المدرسة وحتى الوصول إلى الوظيفة المناسبة في القطاع الخاص».

وشارك في الحدث أكثر من 209 طُلّاب، حيث تضمن سلسلة من المحاضرات وجلسات التوعية. وشهد الحدث كذلك مشاركة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.