«تريندز» يختتم جولته البحثية في كندا بإطلاق النسخة الدولية من مؤشر «نفوذ الإخوان»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات جولته البحثية والعلمية في كندا، بإطلاق النسخة الدولية من مؤشر «نفوذ الإخوان المسلمين على المستوى الدولي 2022 - 2023»، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ويقيس نفوذ جماعة الإخوان المسلمين على مختلف المستويات من خلال 5 مؤشرات رئيسية، هي: نفوذ التنظيم الدولي، والنفوذ السياسي، والنفوذ الاقتصادي، والنفوذ الإعلامي، والنفوذ المجتمعي.

وجاء إطلاق النسخة الدولية من المؤشر ضمن ندوة عالمية نظمها «تريندز»، على هامش مشاركته في أعمال الكونجرس الحادي والتسعين للجمعية الفرانكوفونية للمعرفة، بجامعة أوتاوا الكندية، وساهم في إعداد المؤشر، إلى جانب «تريندز»، كل من جامعة مونتريال الكندية، والمنصة الجامعية لدراسة الإسلام «Pluriel».

البرلمان الكندي

استعرض باحثو «تريندز»، ضمن جولتهم البحثية في كندا، ولدى زيارتهم مقر البرلمان الكندي، تجربة المركز البحثية والعلمية والمعرفية، وتطرقوا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، فضلاً عن مناقشتهم آليات التعاون المعرفي في البحوث والدراسات والنشر المشترك، مع المجلس الوطني الكندي للبحوث «NRC»، ومركز مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف «CPRMV»، ومركز البحوث والدراسات الدولية، ومعهد الدراسات الدينية في جامعة مونتريال، وبحثوا أيضاً سبل التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات والجلسات النقاشية.

الأول من نوعه

في سياق متصل، استهل الدكتور وائل صالح، خبير قسم الإسلام السياسي في «تريندز»، ندوة إطلاق النسخة الدولية من المؤشر، قائلاً إن الهدف من المؤشر هو وضع مؤشرات محددة قابلة للقياس بشكل علمي لمدى نفوذ تنظيم الإخوان المسلمين على الساحة الدولية، على المستويات السياسية، والاقتصادية، والإعلامية، والمجتمعية، والتنظيمية، للوقوف على وضع الجماعة إقليمياً ودولياً.

وأشار صالح إلى أن أهمية المؤشر تكمن في أنه الأول والوحيد من نوعه في العالم الذي يقيس بأساليب علمية، كمية ونوعية، نفوذ جماعة الإخوان المسلمين على المستوى الدولي، كما يلبي الحاجة المتزايدة للحصول على إشارات مبكرة وواضحة عن التطورات الحالية والمستقبلية لمدى نفوذ الجماعة دولياً.

فقد النفوذ

أكد حمد الحوسني، الباحث في قسم الإسلام السياسي بـ«تريندز»، خلال الندوة، أن نفوذ وتأثير جماعة الإخوان المسلمين على المستوى الدولي وصل إلى أقصاه أثناء ما يسمى بـ«الربيع العربي»، ومنذ مطلع عام 2012 بدأت الجماعة تفقد عناصر نفوذها وقوّتها على نحو ما يعكسه هذا المؤشر.

وبين الحوسني أن التغيرات التي شهدتها الجماعة في تلك الفترة أدت إلى تناقص مجموع القوة الشاملة للإخوان المسلمين من 64% في عام 2021، وإلى 49.3% في 2022، وإلى 48% عام 2023، ومن المتوقع أن تستمر الجماعة في فقد المزيد من قوتها وتأثيرها خلال العام الجاري.

اضمحلال الجماعة

ذكر البروفيسور باتريس برودور، الأستاذ المساعد في جامعة مونتريال بكندا، أنه بين عامي 2021 و2023، انخفض مؤشر نفوذ الجماعة السياسي والأمني من 64% إلى 48%، كما انخفض مؤشر النفوذ الاقتصادي للجماعة من 89.2% إلى 60.4%، ومؤشر النفوذ الإعلامي من 70.3% إلى 46.6%، ومؤشر النفوذ المجتمعي من 77.5% إلى 61.8%. وأضاف أنه حدثت إعادة توزيع لقوة نفوذ جماعة الإخوان في 2023، حيث انتقلت قوة نفوذ وتأثير الإخوان من الأميركتين إلى آسيا، مع اضمحلال قوة الجماعة في العالم العربي وأوروبا، وصعودها في أفريقيا.