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علوم الدار

أبوظبي تستضيف الدورة العاشرة من «أيدا»

هدى رجب
21 مايو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف العاصمة أبوظبي، في الفترة من 24 وحتى 26 من شهر مايو الجاري، الدورة العاشرة من المؤتمر الدولي للأمراض الجلدية والتجميل «أيدا»، بحضور نحو 600 من الخبراء والأطباء والمحاضرين العالميين، ويتحدث خلاله المؤتمر نحو 60 خبيراً ومختصاً من دولة الإمارات ودول العالم، ليقدموا خلاصة تجاربهم وخبراتهم في علاج الأمراض الجلدية، والتجميل واستخدامات الليزر.
ويحظي المؤتمر بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ودائرة الصحة في أبوظبي التي اعتمدت المشاركة في المؤتمر بواقع 18.5 ساعة تعليم طبي مستمر، وبحضور جمعيات متخصصة بالأمراض الجلدية والتجميل والليزر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشرق الأوسط، وجمعيات عالمية متخصصة.
ويناقش المؤتمر الذي يعقد في فندق كونراد في أبراج الاتحاد في أبوظبي، أحدث التطورات في طب الأمراض الجلدية والتجميل وطب مكافحة الشيخوخة، والليزر ومستحضرات التجميل، والتعرف على العلاجات الجديدة والمتطورة لمختلف الحالات المتعلقة بالجلد، وتطبيق أفضل الاستراتيجيات والممارسات القائمة على الأدلة.
وأكد الدكتور خالد عثمان، رئيس المؤتمر، استشاري الأمراض الجلدية وخبير التجميل: إن دولة الإمارات أصبحت وجهة عالمية موثوقة للرعاية الصحية في جميع التخصصات الطبية وتشهد السياحة الطبية إقبالاً كبيراً للاستفادة من البنية التحتية الصحية المتطورة، من المستشفيات، والخبرات المهمة، والأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة المتوفرة في جميع مدن الإمارات، وخاصة العاصمة أبوظبي.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هدى رجب، الرئيس المشارك للمؤتمر الدولي للأمراض الجلدية والتجميل، في دورته العاشرة، ورئيسة برنامج الأمراض الجلدية، ورئيسة قسم الأمراض الجلدية، في الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إن برنامج المؤتمر يركز على استكشاف التطورات في طب الأمراض الجلدية والتقنيات المبتكرة المستخدمة في علاج الأمراض والعيوب الجلدية الرئيسة، وسيسهل نشر أحدث المعارف والخبرات المستمدة من الأبحاث في مجالات الأمراض الجلدية وجراحة الجلد وطب التجميل.
وأضافت أن المؤتمر سيشهد طرح العديد من أوراق العمل العلمية والبحثية حول الأمراض الجلدية والطرق الجديدة لعلاجها، مثل العلاجات البيولوجية والأكزيما الحادة المزمنة والثعلبة، وغيرها، بالإضافة لعرض أحدث أجهزة المستخدمة في علاج الأمراض الجلدية.

أمراض الجلدية
دائرة الثقافة والسياحة
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