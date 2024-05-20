تخريج دفعة جديدة من رواد الرعاية الصحية الإماراتيين

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع «الكلية الملكية للجراحين» في أيرلندا، برنامجها الأول للقيادة التنفيذية في إدارة الرعاية الصحية في إطار التزامها بدعم الجيل القادم من قادة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وأكمل 27 مواطناً إماراتياً البرنامج المكثف لمدة ثلاثة أشهر، والذي تم إطلاقه تماشياً مع أهداف التوطين الاستراتيجية لـ «مجموعة بيورهيلث» وجهودها لدعم تنمية المواهب الإماراتية. وقد تم تصميم البرنامج الفريد من نوعه من قبل «الكلية الملكية للجراحين» خصيصاً لكفاءات «بيورهيلث»، بالتعاون مع خبراء متخصصين من المجموعة نفسها. ويمثل القادة التنفيذيون دفعة جديدة من القادة ذوي القدرات المهنية العالية، مدعومين بفرص تطوير عالمية رفيعة المستوى، بهدف تعزيز الاستدامة طويلة المدى لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي.

وقال راشد القبيسي، رئيس الشؤون المؤسسية في بيورهيلث: «من خلال الاستثمار في رأس المال الحقيقي للدولة الذي يتمثل بالكوادر البشرية، تعمل (بيورهيلث) على تحديد وبناء مجموعة من الرواد الإماراتيين الواعدين لقيادة ورسم ملامح مستقبل منظومة الرعاية الصحية الرائدة عالمياً في العاصمة أبوظبي. ونحرص من خلال تعاوننا مع (الكلية الملكية للجراحين)، وهي مؤسسة مرموقة، على أن تتعّرف الكفاءات في (بيورهيلث) على أساليب القيادة المختلفة وأفضل الممارسات العالمية، مما يساعدهم على اكتساب فهم أعمق للديناميكيات الداخلية والتأثيرات الخارجية. ونفتخر بتخريج مجموعتنا الأولى من القادة التنفيذيين المؤهلة للتعامل مع تعقيدات قطاع الرعاية الصحية سريع التطور، والمساهمة في ترسيخ ريادة ومكانة أبوظبي في هذا القطاع».

وقالت البروفيسورة لورا فياني، رئيسة الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا: «استقطب البرنامج مجموعة واعدة من الرواد في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وطرح لهم فرصاً نوعية لتعزيز مهاراتهم ورفع كفاءة قدراتهم القيادية».