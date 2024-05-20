الثلاثاء 21 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تخريج دفعة جديدة من رواد الرعاية الصحية الإماراتيين

صورة جماعية للمشاركين في البرنامج الذي تم إطلاقه تماشياً مع أهداف التوطين الاستراتيجية لـ «مجموعة بيورهيلث» وجهودها لدعم تنمية المواهب الإماراتية (من المصدر)
21 مايو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إماراتي يحصد 5 جوائز عالمية في الابتكار
نهيان بن مبارك: الإمارات نموذج عالمي للتعايش والتعاون بين البشر

اختتمت «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع «الكلية الملكية للجراحين» في أيرلندا، برنامجها الأول للقيادة التنفيذية في إدارة الرعاية الصحية في إطار التزامها بدعم الجيل القادم من قادة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.
وأكمل 27 مواطناً إماراتياً البرنامج المكثف لمدة ثلاثة أشهر، والذي تم إطلاقه تماشياً مع أهداف التوطين الاستراتيجية لـ «مجموعة بيورهيلث» وجهودها لدعم تنمية المواهب الإماراتية. وقد تم تصميم البرنامج الفريد من نوعه من قبل «الكلية الملكية للجراحين» خصيصاً لكفاءات «بيورهيلث»، بالتعاون مع خبراء متخصصين من المجموعة نفسها. ويمثل القادة التنفيذيون دفعة جديدة من القادة ذوي القدرات المهنية العالية، مدعومين بفرص تطوير عالمية رفيعة المستوى، بهدف تعزيز الاستدامة طويلة المدى لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي.
وقال راشد القبيسي، رئيس الشؤون المؤسسية في بيورهيلث: «من خلال الاستثمار في رأس المال الحقيقي للدولة الذي يتمثل بالكوادر البشرية، تعمل (بيورهيلث) على تحديد وبناء مجموعة من الرواد الإماراتيين الواعدين لقيادة ورسم ملامح مستقبل منظومة الرعاية الصحية الرائدة عالمياً في العاصمة أبوظبي. ونحرص من خلال تعاوننا مع (الكلية الملكية للجراحين)، وهي مؤسسة مرموقة، على أن تتعّرف الكفاءات في (بيورهيلث) على أساليب القيادة المختلفة وأفضل الممارسات العالمية، مما يساعدهم على اكتساب فهم أعمق للديناميكيات الداخلية والتأثيرات الخارجية. ونفتخر بتخريج مجموعتنا الأولى من القادة التنفيذيين المؤهلة للتعامل مع تعقيدات قطاع الرعاية الصحية سريع التطور، والمساهمة في ترسيخ ريادة ومكانة أبوظبي في هذا القطاع».
وقالت البروفيسورة لورا فياني، رئيسة الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا: «استقطب البرنامج مجموعة واعدة من الرواد في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وطرح لهم فرصاً نوعية لتعزيز مهاراتهم ورفع كفاءة قدراتهم القيادية».

الإمارات
الرعاية الصحية
أيرلندا
الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين
بيورهيلث
آخر الأخبار
قضاة محكمة العدل الدولية خلال جلسة استماع للفريق القانوني الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مدعي «الجنائية الدولية» يطالب بتوقيف نتنياهو ووزير دفاعه
21 مايو 2024
ضابطان من الشرطة الأوكرانية يفحصان شظايا صاروخ سقط في حديقة خاركيف المركزية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يطالب الغرب بنظامي دفاع جوي من طراز باتريوت
21 مايو 2024
ترامب في محكمة مانهاتن الجنائية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
محاكمة ترامب في قضية «شراء الصمت» تدخل مرحلتها النهائية
21 مايو 2024
دخان كثيف يتصاعد خلال قصف إسرائيلي على شرق رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تخطط لتوسيع نطاق عمليتها في رفح
21 مايو 2024
فرق الإنقاذ إثر العثور على الطائرة المحطمة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تضامن عربي ودولي مع إيران بعد وفاة رئيسي ومرافقيه
21 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©