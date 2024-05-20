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مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يُشارك في «آيسنار 2024»

مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يُشارك في «آيسنار 2024»
21 مايو 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي مشاركته في فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2024»، وتأتي مشاركة المركز في معرض «آيسنار أبوظبي 2024» والمؤتمر المصاحب له، انطلاقاً من حرصه على الاستفادة مما يوفره هذا الحدث المتخصص والاستثنائي من فرص مثالية لتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث الحلول والابتكارات وبناء الشراكات والتواصل مع الشركاء ورواد القطاع العالميين، بما يُعزز التزامه بتحقيق رؤية حكومة أبوظبي بترسيخ مكانة الإمارة بصفتها نموذجاً رائداً في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والإسهام في الارتقاء بمكانتها الرائدة وسمعتها المرموقة بوصفها العاصمة الأكثر أماناً في العالم.
وتندرج مشاركة المركز في النسخة الثامنة من المعرض التي تُعقد تحت شعار «تسريع التحول في النظام البيئي للأمن الوطني»، ضمن منصة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في سياق جهوده المتواصلة للارتقاء بمنظومته الرائدة في إدارة الأزمات، وسعيه إلى تحقيق أولوياته الاستراتيجية وفق تطلعات القيادة الرشيدة، والمتمثلة في تعزيز الجاهزية، وإرساء منظومة رائدة للاستجابة والتعافي والتي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية، مع ضمان التطوير المؤسسي المستدام، حيث يُعد «آيسنار» قوة دافعة للمساعدة في تشكيل الابتكار في مجال الأمن الوطني والأمن السيبراني.
ويتطلع المركز خلال دورة المعرض التي تنطلق اليوم، وتُعد الأضخم في تاريخ الحدث، إلى عرض توجهاته الاستراتيجية، وتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها على صعيد إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وضمان تحقيق التكامل الاستراتيجي مع جميع المعنيين في هذا المجال. كما سيُقدم المركز عدداً من العروض المرئية الترويجية والتوعوية حول خطته الاستراتيجية 2023-2025، وأبرز المبادرات والمشاريع المنبثقة عنها، وذلك ضمن أنشطته على صعيد المشاركة في الأحداث المتخصصة والمهمة محلياً وعالمياً التي تدعم دوره الحيوي وتطوير قدراته للاضطلاع بمهامه ومسؤولياته وتحقيق رسالته على أكمل وجه.

 

الطوارئ والأزمات والكوارث
أبوظبي
آيسنار
المعرض الدولي للأمن الوطني
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