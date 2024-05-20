الثلاثاء 21 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

5300 ملكة نحل سلالة «إماراتية»

5300 ملكة نحل سلالة «إماراتية»
21 مايو 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
إماراتي يحصد 5 جوائز عالمية في الابتكار
نهيان بن مبارك: الإمارات نموذج عالمي للتعايش والتعاون بين البشر

2693 ملكة نحل، قامت بتربيتها وإنتاجها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال شهر مارس الماضي، مستهدفة إنتاج 5300 من ملكات سلالة النحل الإماراتية، خلال موسمي الربيع والخريف من العام الجاري، وذلك في إطار جهودها لتطوير سلالة النحل الإماراتية، وإنتاج أنواع عالية الجودة من العسل، وضمان استدامة تربية النحل وإنتاج العسل.
وبمناسبة اليوم العالمي للنحل، أعلنت الهيئة توزيع 2283 من ملكات النحل على المربين في الدولة، لافتة إلى أنها خلال الفترة من بين عامي 2016 و2023، قامت بتربية ثمانية أجيال من ملكات سلالة النحل الإماراتية، وإنتاج13217 ملكة، وتوزيع 10703 ملكات على مربي النحل في الدولة.

النحل
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
الإمارات
مملكة النحل
عسل النحل
تربية النحل وإنتاج العسل
آخر الأخبار
قضاة محكمة العدل الدولية خلال جلسة استماع للفريق القانوني الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مدعي «الجنائية الدولية» يطالب بتوقيف نتنياهو ووزير دفاعه
21 مايو 2024
ضابطان من الشرطة الأوكرانية يفحصان شظايا صاروخ سقط في حديقة خاركيف المركزية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يطالب الغرب بنظامي دفاع جوي من طراز باتريوت
21 مايو 2024
ترامب في محكمة مانهاتن الجنائية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
محاكمة ترامب في قضية «شراء الصمت» تدخل مرحلتها النهائية
21 مايو 2024
دخان كثيف يتصاعد خلال قصف إسرائيلي على شرق رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تخطط لتوسيع نطاق عمليتها في رفح
21 مايو 2024
فرق الإنقاذ إثر العثور على الطائرة المحطمة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تضامن عربي ودولي مع إيران بعد وفاة رئيسي ومرافقيه
21 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©