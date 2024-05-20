الثلاثاء 21 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

65 مليون درهم حصيلة المزاد العلني للوحات أرقام المركبات المميزة بدبي

65 مليون درهم حصيلة المزاد العلني للوحات أرقام المركبات المميزة بدبي
21 مايو 2024 01:02

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
إطلاق حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024
«تنمية الموارد البشرية الإماراتية» ينظم يوماً مفتوحاً للتوعية المهنية

بلغت حصيلة إيرادات أول مزاد علني لعام 2024، لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات في دبي، وهو المزاد رقم (115) في سلسلة هذه المزادات، (65) مليوناً و(588) ألف درهم، مقارنة بالمزاد السابق الـ(114)، الذي كانت حصيلته (51) مليوناً و(216) ألف درهم أي بزيادة قاربت (28%). وحقق الرقم (AA16) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بـ(7) ملايين و(320) ألف درهم، تلاه الرقم (AA69) بـ(6) ملايين درهم والرقم (AA999) بـ (4) ملايين و(50) ألف درهم.
وطرحت «الهيئة» في مزادها العلني (90) رقماً مميزاً، شملت أرقاماً ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات: (AA-I-J-L-M-N-O-P-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z).
وجرت فعاليات المزاد مساء السبت الماضي في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي.
وتتبع هيئة الطرق والمواصلات، خلال طرح الأرقام المميزة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، استراتيجية تستند إلى الحيادية والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة.

مزاد علني
دبي
هيئة الطرق والمواصلات
آخر الأخبار
قضاة محكمة العدل الدولية خلال جلسة استماع للفريق القانوني الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مدعي «الجنائية الدولية» يطالب بتوقيف نتنياهو ووزير دفاعه
21 مايو 2024
ضابطان من الشرطة الأوكرانية يفحصان شظايا صاروخ سقط في حديقة خاركيف المركزية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يطالب الغرب بنظامي دفاع جوي من طراز باتريوت
21 مايو 2024
ترامب في محكمة مانهاتن الجنائية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
محاكمة ترامب في قضية «شراء الصمت» تدخل مرحلتها النهائية
21 مايو 2024
دخان كثيف يتصاعد خلال قصف إسرائيلي على شرق رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تخطط لتوسيع نطاق عمليتها في رفح
21 مايو 2024
فرق الإنقاذ إثر العثور على الطائرة المحطمة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تضامن عربي ودولي مع إيران بعد وفاة رئيسي ومرافقيه
21 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©