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قرينة حاكم عجمان: شكراً «أم الإمارات» لجهودكم في تمكين المرأة

قرينة حاكم عجمان: شكراً «أم الإمارات» لجهودكم في تمكين المرأة
21 مايو 2024 01:01

عجمان (وام) 

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ترأست قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة جمعية أم المؤمنين، أمس الأول، اجتماع الجمعية العمومية السنوي في مقر الجمعية بعجمان.
حضر الاجتماع عضوات الجمعية العاملات والمنتسبات، وعدد من القيادات النسائية من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وحصة عبدالرحمن تهلك الوكيل، المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع.
وقدمت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لجهودها في دعم وتمكين المرأة في الإمارات منذ التأسيس، مشيرة إلى أن أهم تمكين للمرأة هو قيامها بدورها كأم وزوجة في بناء الإنسان، وهو الدور الذي تؤكد عليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
واستعرضت أسماء شهداد، المدير التنفيذي للجمعية، خلال الاجتماع، إنجازات الجمعية عن عام 2023م من خلال مقطع فيديو، وتم اعتماد وتصديق محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق والتقرير الإداري الختامي لعام 2023 والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2023، ومشروع الميزانية التقديرية لعام 2024 ومناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2024، واختيار مدقق الحسابات.
وقدمت الحاضرات مداخلات عدة تمحورت حول المقترحات التطويرية ومساهماتهم التطوعية لخدمة الجمعية خلال الفترة المقبلة.
وأثنت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان على تفاعل العضوات ووجهت إدارة الجمعية بعقد جلسة عصف ذهني لعرض ومناقشة الأفكار.
وفي نهاية الاجتماع، أعلنت قرينة صاحب السمو حاكم عجمان عن مجلس الإدارة الجديد للجمعية برئاستها وعضوية كل من الدكتورة آمنة خليفة محمد آل علي، والشيخة الدكتورة علياء بنت أحمد بن راشد حميد النعيمي، والشيخة الدكتورة المهندسة نهلة بنت أحمد القاسمي، وحصة أحمد بني رشيد، والدكتورة فاطمة إبراهيم المرزوقي، وأمينة عبدالله الأنصاري.

حميد بن راشد النعيمي
جمعية أم المؤمنين
أم الإمارات
تمكين المرأة
المرأة
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