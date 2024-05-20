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حاكم الشارقة يعيِّن 32 مواطناً في «الدفاع المدني» و«الثروة السمكية»

حاكم الشارقة يعيِّن 32 مواطناً في «الدفاع المدني» و«الثروة السمكية»
21 مايو 2024 01:02

الشارقة (الاتحاد)

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعيين 17 مواطناً في هيئة الشارقة للدفاع المدني، 14 بوظائف مدنية و3 بوظائف عسكرية.
واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، تعيين 15 مواطناً في هيئة الشارقة للثروة السمكية، بواقع 3 وظائف في كل من: جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية خورفكان التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية الحمرية التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية دبا الحصن التعاونية لصيادي الأسماك.
أُعلنت اعتمادات سموه، خلال برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

الشارقة
سلطان القاسمي
الثروة السمكية
الدفاع المدني
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