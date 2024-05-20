صقر غباش يعزي رئيس مجلس الشورى في وفاة الرئيس الإيراني

أبوظبي (الاتحاد)

بعث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي برقية تعزية إلى معالي محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.

وقال معالي صقر غباش، في برقية التعزية: بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أتوجه إليكم ولمجلسكم الموقر بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان ومرافقيهما، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وشعب الجمهورية الإيرانية الإسلامية جميل الصبر والسلوان.