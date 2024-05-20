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علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير خارجية تشيلي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

عبدالله بن زايد ووزير خارجية تشيلي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
20 مايو 2024 23:51

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع معالي ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية في جمهورية تشيلي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.
واستعرض الجانبان، آفاق التعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة وسبل تنميتها وتطويرها، خاصة مع إعلان البلدين مؤخراً إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ علاقات تعاون قوية ومتنامية مع جمهورية تشيلي ودول أميركا اللاتينية الصديقة، بما يسهم في دعم المساعي المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.
كما بحث سموه ومعالي ألبرتو فان كلافيرين، التطورات الخطيرة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
وزير خارجية
تشيلي
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