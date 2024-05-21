تنبيه من شرطة أبوظبي

نبهت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب، وذلك عبر رسالة في حسابها الرسمي في منصة إكس، صباح اليوم.
ودعت إلى ضرورة الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.
وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.
#عاجل | #تنبيه #ضباب— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) May 21, 2024
#شرطة_أبوظبي ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب وتدعوهم للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة pic.twitter.com/F3P4TWiHWi