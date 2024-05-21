تنبيه من شرطة أبوظبي

نبهت شرطة أبوظبي⁩ السائقين إلى ضرورة توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ⁧الضباب⁩، وذلك عبر رسالة في حسابها الرسمي في منصة إكس، صباح اليوم.

ودعت إلى ضرورة الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.

وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.