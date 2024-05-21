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علوم الدار

تنبيه من شرطة أبوظبي

شعار شرطة أبوظبي
21 مايو 2024 07:58

نبهت شرطة أبوظبي⁩ السائقين إلى ضرورة توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ⁧الضباب⁩، وذلك عبر رسالة في حسابها الرسمي في منصة إكس، صباح اليوم.

ودعت إلى ضرورة الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.

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وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الضباب
السائقين
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