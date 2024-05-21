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برعاية سيف بن زايد.. انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر «آيسنار أبوظبي 2024»

برعاية سيف بن زايد.. انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر «آيسنار أبوظبي 2024»
21 مايو 2024 10:52

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت اليوم فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024» والمؤتمر المصاحب له.

وتنظم مجموعة أدنيك معرض ومؤتمر «آيسنار أبوظبي 2024» تحت شعار «تسريع التحول في النظام البيئي للأمن الوطني»، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبشراكة أكاديمية مع أكاديمية ربدان.

وتستمر الدورة الحالية، التي تعد الأضخم في تاريخ المعرض منذ انطلاقته عام 2008، حتى 23 مايو الجاري في مركز أدنيك، فيما يعقد المؤتمر على مدار يومين.

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ويشهد «آيسنار أبوظبي 2024» مشاركة 210 عارضين، بنسبة نمو بلغت 14 في المائة مقارنة بدورة العام 2022، كما تشارك 35 دولة بالمعرض بزيادة قدرها 6 في المائة عن الدورة السابقة.

ويعد معرض «آيسنار أبوظبي 2024»، المنصة التي تجمع الخبراء والمعنيين بالأمن الوطني والأمن السيبراني مع المشترين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لإبرام الشراكات والصفقات التجارية، وتعزيز علاقات التعاون، لتشجيع الابتكار بين كبريات الشركات العالمية، وقادة الصناعة في العديد من المجالات المستقبلية المرتبطة بالأمن.

المصدر: وام
سيف بن زايد
آيسنار أبوظبي
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