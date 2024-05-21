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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
21 مايو 2024 11:58

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة ياكوف ميلاتوفيتش رئيس مونتينيغرو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش.

 

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميلوجكو سبايتش رئيس وزراء مونتينيغرو.

المصدر: وام
منصور بن زايد
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مونتينيغرو
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محمد بن زايد
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