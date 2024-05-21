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علوم الدار

"التعليم والمعرفة" تُقيِّم 153 مدرسة ضمن جولات تفتيش علامة الهُوية الوطنية

"التعليم والمعرفة" تُقيِّم 153 مدرسة ضمن جولات تفتيش علامة الهُوية الوطنية
21 مايو 2024 13:58

تواصل دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي جهودها لتسليط الضوء على جهود المدارس الخاصة في ترسيخ فهم الطلبة الإماراتيين للعادات والتقاليد والقيم الإماراتية، في إطار جولات التفتيش لعلامة الهُوية الوطنية.

وقيَّمت الدائرة 153 مدرسة على مراحل عدة، حيث حصلت 8 مدارس على تقييم متميِّز، ونالت 33 مدرسة تقييم جيد، وحازت 79 مدرسة تقييم مقبول، وحصلت 33 مدرسة على تقييم ضعيف. وستُقيِّم الدائرة مزيداً من المدارس الخاصة في المرحلة المقبلة.

وقالت الدكتورة سارة السويدي، مدير مكتب الرقابة وضمان الجودة في دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «ندعو جميع المدارس الخاصة في أبوظبي إلى مواصلة تطوير برامج الهُوية الوطنية ضمن المناهج الدراسية، بصرف النظر عن عدد الطلبة الإماراتيين فيها. من خلال تعزيز مشاركة مختلف أطياف المجتمع المدرسي، بمن فيهم أولياء الأمور، لتوفير بيئة تعليمية داعمة وغنية تتجاوز حدود الصف الدراسي».

وأضافت: «على الرغم من عدم حصول أيٍّ من المدارس على تقييم متميِّز في جولات التفتيش الأخيرة، فإننا متفائلون بالالتزام الذي أبدته للتطوير المستمر وتوظيف إطار علامة الهُوية الوطنية لتزويد أولياء الأمور بلمحة شاملة عن كفاءة البرامج المطبَّقة. ونسعى من خلال ذلك إلى تمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة عند اختيار مدرسة أبنائهم، بحيث تجمع بين التميُّز الأكاديمي وتحرص في الوقت ذاته على ترسيخ القيم والموروث الثقافي الإماراتي».

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وتقدَّمت 6 مدارس، تمَّ تقييمها خلال المرحلة الأولى من جولات التفتيش، بطلب لإعادة التقييم، حيث نجحت مدرسة الياسمينة الخاصة في تحسين تقييمها بدرجتين من ضعيف إلى جيد، وارتقت إحدى المدارس من تقييم مقبول إلى جيد، وسجَّلت أخرى تحسُّناً من تقييم ضعيف إلى مقبول، في حين حافظت مدرستان على تقييمهما السابق. وتُستكمَل الزيارات التفتيشية لتشمل 60 مدرسة خاصة بنهاية العام الدراسي 2024.

وتغطّي علامة الهُوية الوطنية ثلاثة محاور رئيسية؛ هي محور الموروث الثقافي، ويضمُّ عناصر التاريخ والتراث واللغة العربية، ومحور القيم، ويشمل الاحترام والتعاطف والتفاهم العالمي، ومحور المواطنة، الذي يركِّز على الانتماء والتطوُّع والحفاظ على البيئة.

ويُقيَّم الالتزام بعلامة الهُوية الوطنية بشكل منفصل عن برنامج ارتقاء، الذي تنظِّمه دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ويغطّي معايير أداء المدارس الخاصة في الإمارة مع تقديم التوصيات اللازمة لتحسين الأداء.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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