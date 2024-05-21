إجراء عملية ترقيع عظمي لإعادة بناء مفصل مِرفق لمريض في «توام»

نجحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.. في إجراء عملية طبية لاستعادة الوظيفة الكاملة لمرفق مريض يعاني من كسر معقد أصيب به في حادث سير، في إنجاز طبيّ جديد.

وتمّت العملية الجراحية في مستشفى "توام"، حيث أجرى فريق من جراحي العظام عملية ترقيع عظمي لإعادة بناء مفصل مرفق المريض بالكامل.

وقاد الدكتور باسل العرابيد استشاري جراحة العظام في مستشفى توام، الفريق الطبي الذي أجرى العملية، الذي تمكّن من إعادة بناء مفصل الكوع بنجاح، وتطعيم عظم جديد ليحل مكان العظم المكسور وحمايته بألواح التيتانيوم المخصصة.

وتواصل مجموعة "بيورهيلث" والشركات التابعة لها دورها الريادي في اعتماد حلول الرعاية الصحية المتطورة، وتطوير علم إطالة العمر، وتمكين الأفراد من الاستمتاع بحياة أطول وأكثر صحة وسعادة وبفضل محفظتها المتنوعة وشبكتها الواسعة من المستشفيات، والعيادات، ومراكز التشخيص المتعددة، وحلول التأمين، والصيدليات، والتكنولوجيا الصحية وعمليات الشراء، تقود مجموعة بيورهيلث جهود الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.