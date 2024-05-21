الثلاثاء 21 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل سفير الباراغواي

سعود بن صقر يستقبل سفير الباراغواي
21 مايو 2024 15:21

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، سعادة خوسيه أغويرو أفيلا سفير جمهورية الباراغواي لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على جهود سعادة السفير، في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي في مختلف المجالات، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

أخبار ذات صلة
طقس الإمارات المتوقع غداً
الإمارات ترسل 200 طن من المساعدات العاجلة لإغاثة المتضررين من الفيضانات في كينيا

وعبر سعادة خوسيه أغويرو أفيلا، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وبما حظي به من تعاون ودعم خلال فترة عمله لدى الدولة.

المصدر: وام
الباراغواي
سعود بن صقر
الإمارات
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اليوم 12:58
مصر: وفاة 18 فتاة في حادث غرق حافلة
الأخبار العالمية
مصر: وفاة 18 فتاة في حادث غرق حافلة
اليوم 18:05
شولتس يبعث برقية عزاء إلى الحكومة الإيرانية بعد وفاة رئيسي
الأخبار العالمية
شولتس يبعث برقية عزاء إلى الحكومة الإيرانية بعد وفاة رئيسي
اليوم 17:51
«الإمارات للألمنيوم» تنظم بعثة إلى وادي السيليكون في الولايات المتحدة
اقتصاد
«الإمارات للألمنيوم» تنظم بعثة إلى وادي السيليكون في الولايات المتحدة
اليوم 17:31
وزير الاقتصاد: الإمارات وجهة رائدة للفرص والشراكات العالمية
اقتصاد
وزير الاقتصاد: الإمارات وجهة رائدة للفرص والشراكات العالمية
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©