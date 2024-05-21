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أمير الكويت يستقبل فريق منطاد الإمارات

أمير الكويت يستقبل فريق منطاد الإمارات
21 مايو 2024 16:14

استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في قصر بيان صباح اليوم، فريق منطاد الإمارات، وذلك بمناسبة زيارتهم للكويت.

ووصف رئيس فريق منطاد الإمارات الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، اللقاء مع صاحب السمو أمير دولة الكويت بأنه كان لقاء أبوياً، تم خلاله تداول إنجازات منطاد الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، ومشاركاته العالمية والدولية.

وأضاف أن أمير الكويت أوصاهم خلال اللقاء بالاهتمام بالثروة الإنسانية لدول مجلس التعاون كافة، ولما يدعو دول المجلس من قيادات وشعوب إلى مد جسور التواصل والتسامح بينهم، وتسخير كل إمكانيات الشباب الخليجي والكوادر الوطنية في التعريف بانتمائهم لقيادتهم وانتمائهم لأوطانهم من خلال نقل رؤية الإنجازات الكبيرة التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من 45 عاماً.

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وأوضح أنه تم تدشين «منطاد مجلس التعاون الخليجي» الذي سيحلق في القمة الخليجية الـ 45 التي تستضيفها دولة الكويت في ديسمبر المقبل، إضافة لاستضافتها بطولة كأس الخليج لكرة القدم خلال الشهر ذاته، التي سيتم فيها إطلاق المنطاد متوجاً بأعلام دول الخليج العربية.

وقال المنصوري، إن أمير الكويت أوصاهم كذلك بأن يحلق هذا المنطاد فوق جميع البلدان الخليجية في إطار مبادرة (خليج واحد وشعب واحد).

وأشار إلى الحرص على تحقيق رؤية قادة دول الخليج، «بأن نكون شعباً واحداً نقف إلى جانب قادتنا صفاً بصف لتحقيق ما حققه الآباء»، مؤكداً الاستمرار في تسخير كل الإمكانيات والمتطلبات للشباب لإنجاز هذا العمل، تقديراً لقادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي.

 

المصدر: وام
مشعل الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت
منطاد الإمارات
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