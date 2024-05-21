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السماح بتظليل نوافذ الحافلات بجميع أحجامها بنسبة لا تزيد على 30% في أبوظبي

السماح بتظليل نوافذ الحافلات بجميع أحجامها بنسبة لا تزيد على 30% في أبوظبي
21 مايو 2024 16:43

أعلنت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في أبوظبي للتنقل، بالتعاون مع الجهات المعنية، السماح بتظليل نوافذ الحافلات بجميع أحجامها، التي تحمل اللوحات المرورية (خصوصي وعمومي) التابعة لإمارة أبوظبي.

وأوضح «أبوظبي للتنقل»، أنه تم السماح بتركيب التلوين بنسبة لا تزيد على 30% لجميع جوانب المركبة، باستثناء الجهة الأمامية، حيث لا يُسمح بتركيب أي تظليل بها، على أن تكون عملية تركيب التلوين إلزامية.

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وأكد التزامه بتوفير بيئة آمنة ومريحة لجميع ركاب الحافلات في إمارة أبوظبي، حيث يأتي السماح بتركيب التلوين كخطوة إضافية لتعزيز سلامتهم وتحسين تجربة النقل بشكل عام في الإمارة.

ونوه «أبوظبي للتنقل»، إلى أن هدف القرار هو حماية الركاب من أشعة الشمس الساطعة وتقليل درجة الحرارة الداخلية للمركبات، وهو أمر أساسي لراحة الركاب وسلامتهم أثناء الرحلات، ومن بين أهم الحلول المتاحة لتحقيق ذلك هو تظليل نوافذ الحافلات، الذي يعد جوهرياً لتعزيز تجربة استخدام الحافلات، فضلاً عن دوره الفعال في الوقاية من أشعة الشمس الضارة.

ويسعى «أبوظبي للتنقل»، لرفع مستوى الوعي بأهمية السلامة والراحة أثناء استقلال الحافلات التجارية والنقل العام، وحيث تتميز المنطقة بشكل عام والإمارة بشكل خاص بارتفاع درجات الحرارة، ومناخها الحار، يصبح تظليل نوافذ المركبات خياراً شائعاً ومطلوباً بشكل متزايد، حيث تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يكون لتظليل النوافذ تأثير إيجابي على تجربة التنقل بالحافلات، ما يجعله خطوة مهمة في تعزيز الراحة والسلامة للركاب.

المصدر: وام
الحافلات
دائرة البلديات والنقل
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