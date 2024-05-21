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طقس الإمارات المتوقع غداً

طقس الإمارات المتوقع غداً
21 مايو 2024 17:00

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز ــ في بيانه اليومي عن حالة الطقس ــ أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:55 والمد الثاني عند الساعة 00:20
والجزر الأول عند الساعة 17:48 والجزر الثاني عند الساعة 07:28. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:37 والمد الثاني عند الساعة 20:22 والجزر الأول عند الساعة 15:07 والجزر الثاني عند الساعة 03:10.

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فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً ..
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 36 25 80 30
دبي 37 25 85 30
الشارقة 36 24 85 35
عجمان 36 26 90 35
أم القيوين 37 25 90 35
رأس الخيمة 37 24 85 30
الفجيرة 37 29 80 25
العـين 40 23 65 15
ليوا 41 26 70 10
الرويس 37 24 80 30
السلع 36 25 80 25
دلـمـا 34 28 85 40
طنب الكبرى / الصغرى35 29 80 35
أبوموسى 35 29 85 30.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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