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حمدان بن محمد يشهد حفل تكريم الفائزين في النسخة الأولى من "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي"

حمدان بن محمد يشهد حفل تكريم الفائزين في النسخة الأولى من "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي"
21 مايو 2024 19:52

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم حفل تكريم الفائزين في النسخة الأولى من "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « شهدت اليوم حفل تكريم الفائزين في النسخة الأولى من "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي" الذي استقبل آلاف المشاركات من 100 دولة حول العالم.. نبارك للفائزين الثلاثة، ووجهنا بتوسيع التحدي ليشمل فئات جديدة ... كما نعلن اليوم عن إطلاق مبادرة لتدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر في الذكاء الاصطناعي والتي ستشرف عليها "مؤسسة دبي للمستقبل".. جهودنا مستمرة لتسريع عجلة الابتكار والتقدم والنمو الاقتصادي العالمي انطلاقاً من دبي».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
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