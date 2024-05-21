محمد بن راشد يزور مطار زايد الدولي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مطار زايد الدولي في العاصمة أبوظبي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أثناء زيارة مطار زايد الدولي في العاصمة أبوظبي اليوم.. تحفة معمارية على حوالي 8 ملايين قدم مربع.. ومعبر جوي لدولتنا يستوعب أكثر من 45 مليون مسافر سنوياً.. وإضافة حضارية زانها وزينها اسم المؤسس "طيب الله ثراه"».