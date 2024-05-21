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ورشة توعي بآليات التعامل مع السياح في دبي

خلال ورشة توعية لحراس أمن شاطئ «الجي بي آر» (من المصدر)
22 مايو 2024 01:28

دبي (الاتحاد)

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نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع «دبي القابضة»، ورشة عمل توعوية لحراس الأمن على شاطئ «الجي بي آر».
وأكد العميد خلفان الجلاف مدير إدارة الشرطة السياحية، أن ورشة العمل التخصصية هي جزء من مجموعة ورش عمل تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، لنشر التوعية الأمنية في قطاع السياحة والفنادق بإمارة دبي، بما يعزز إجراءات الأمن والسلامة العامة، والعمل على إسعاد سياح إمارة دبي.
من جانبه، أوضح النقيب أحمد الفجير رئيس قسم أمن الشواطئ في إدارة الشرطة السياحية أن ورشة العمل تضمنت شرحاً حول آليات التواصل على الرقم 999 في الحالات الطارئة، و901 في الحالات غير الطارئة، إلى جانب التوعية بالخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي «SPS» إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة ودون أي تدخل بشري، مبيناً أن الورشة تضمنت أيضاً تقديم شرح حول خدمة المفقودات والمعثورات.
في ختام الورشة، كرم العميد خلفان الجلاف، المشاركين فيها من حراس الأمن، مُتمنياً لهم التوفيق في عملهم.

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