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خليل المنصوري: تعزيز التعاون بين جميع القطاعات الشرطية

خليل المنصوري والحضور خلال الاجتماع (من المصدر)
22 مايو 2024 01:28

دبي (الاتحاد)

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أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد لعام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، على الدور الكبير التي تلعبه الإدارة العامة للعمليات في حفظ الأمن وسرعة وصول الدوريات وفرق الإنقاذ إلى مواقع الحوادث، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية وتعهدات القيادة العامة لشرطة دبي والتزاماتها نحو أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات في الربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، وعدد من الضباط.
واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للعمليات. وأكد أهمية تعزيز التعاون بين جميع القطاعات الشرطية، لما له من أثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وصولاً إلى مستوى عالمي من التميز والريادة في العمل الشرطي.
ومن جانبه، قال العميد تركي بن فارس: إن الاجتماعات التقييم الدورية تساهم في رفع كفاءة الأداء والعمل، ومناقشة المشاريع المستقبلية، وحل العقبات التي يمكن أن تتخلل العمل، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تساهم في تنفيذ منهجية عمل متكاملة، والمساهمة في إدخال العديد من الخطط التطويرية لتحقق الأهداف المرجوة.

خليل المنصوري
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