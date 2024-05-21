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علوم الدار

«تفاهم» لتعزيز صحة الفم والأسنان لطلبة المدارس الخاصة في دبي

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
22 مايو 2024 01:28

دبي (الاتحاد)

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أبرمت هيئة الصحة بدبي أمس مذكرة تفاهم مع مجموعة عالم أبولونيا لطب وتقويم أسنان الأطفال، وذلك لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة في المدارس الخاصة في إمارة دبي، ورفع مستوى التوعية بأهمية وضرورة المحافظة على صحة الفم والأسنان في المجتمع المدرسي.
وقع المذكرة عن هيئة الصحة بدبي الدكتور رمضان البلوشي مدير إدارة حماية الصحة العامة في الهيئة، والدكتور ياسر حاج حميد المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة عالم أبولونيا وسينرجي لطب الأسنان. تهدف المذكرة إلى الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمدارس الخاصة في دبي، بما يتوافق مع التوجهات الحكومية والمعايير الدولية وأفضل الممارسات الطبية المعمول بها عالمياً. 

صحة الفم
صحة الفم والأسنان
دبي
الإمارات
مدارس دبي
مدارس دبي الخاصة
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