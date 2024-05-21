مدينة الشيخ شخبوط الطبية تفتتح مركز الابتكار والمحاكاة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت، أمس، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، افتتاح مركز الابتكار والمحاكاة الطبية.

ويعمل هذا المرفق المتطور كمركز محاكاة طبي متقدم لتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية، بمن فيهم الأطباء والممرضون واختصاصيو الخدمات الصحية المساندة وطلبة كليات الطب، ويقدم رؤية تعليمية متقدمة، حيث تم تجهيزه بمجموعة متنوعة من مرافق المحاكاة التي تغطي مختلف الحالات الطبية الأساسية والمعقدة، ويشمل وحدات مخصصة للبالغين وطب الأطفال ووحدة فريدة لمحاكاة حالة الحمل، مما يوفر تدريباً عملياً واقعياً للحالات الطبية المختلفة.

وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «تواصل مدينة الشيخ شخبوط الطبية جهودها الرائدة في تبني أحدث التقنيات والإجراءات المبتكرة في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمرضى، وذلك تماشياً مع رؤيتها لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة». وأضاف الكعبي: «إن هذا المركز التعليمي متعدد التخصصات سيساهم في تعزيز الدور الريادي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية في وضع معايير جديدة للتعليم والتدريب ومواصلة التميز في توفير رعاية صحية متقدمة للمرضى».

وأشار الدكتور الكعبي إلى أن مركز المحاكاة الجديد في المستشفى يُشكل إضافة قيّمة لأجيال المستقبل المتخصصين في الرعاية الصحية، وذلك من خلال تعاون مدينة الشيخ شخبوط الطبية مع العديد من الجامعات المرموقة والشركاء من المستشفيات التعليمية في دولة الإمارات».

وقال الدكتور عبدالكريم صالح، عميد التعليم بالإنابة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «يُعدُّ مركز الابتكار والمحاكاة الطبية إضافة نوعية إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بشكل خاص، وإلى المجتمع الطبي بشكل عام». وأضاف الدكتور صالح قائلاً: «إن افتتاح هذا المركز يُعبّر عن الجهود المتواصلة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية في الاستثمار في التعليم والأبحاث والتطوير، وتعزيز رؤيتها الشاملة في الرعاية الصحية لدولة الإمارات والمنطقة، وذلك تماشياً مع التزامها المستمر بتطوير المواهب المتميزة في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات».

ويشكل افتتاح هذا المركز علامة فارقة جديدة في دعم القدرات البحثية والتعليمية للمستشفى، ويُعبّر عن الالتزام الثابت في توفير أحدث التقنيات التي تساهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للمرضى في الإمارات والمنطقة.