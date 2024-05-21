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علوم الدار

«الشباب العربي للتغير المناخي» يطلق منصة تعليمية حول الاستدامة

المنصة تركز على تزويد الجيل القادم بالمعرفة لمواجهة التحديات المناخية (من المصدر)
22 مايو 2024 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، التابع لمركز الشباب العربي، بالتعاون مع بنك «HSBC» ومعهد الأجيال القادمة، «منصة تعليم مفتوحة: الاستدامة كأسلوب حياة»، والتي تقدم للأساتذة في مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي مجموعة متنوعة من المواد التعليمية التي يمكن أن تسهل دمج أهداف التنمية المستدامة في المناهج الدراسية لتحقيق الاستدامة في مجالات حيوية.
وقال الدكتور يسار جرار، العضو المنتدب لمعهد الأجيال القادمة: «يمثل إطلاق منصة التعليم المفتوحة علامة فارقة في جهودنا لتحفيز حركة الاستدامة بين الشباب العربي، وستعمل هذه المنصة على تزويد الجيل القادم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الملحة التي يفرضها تغير المناخ في العالم العربي وخارجه». وتوفر المنصة المواد المتاحة مجاناً باللغتين العربية والإنجليزية، وهي تتألف من ثماني وحدات شاملة تغطي جميع أهداف التنمية المستدامة الـ17 ومجموعة واسعة من الموضوعات ضمن الاستدامة وتغير المناخ، وتشمل وحدات الدورة، مقدمة في الاستدامة، والاستجابة العالمية للتحديات العالمية، ودور القطاع الخاص، والطاقة، والاقتصادات الدائرية، والأمن الغذائي والمائي، والتكنولوجيا الإيجابية الصافية والاستفادة من أجل الخير.
وتركز المنصة على دمج أهداف التنمية المستدامة والاستدامة في المناهج العامة للطلاب في المنطقة، وقد عمل المجلس بالتعاون مع شركائه على المنصة طيلة العامين الماضيين، واستضاف إطلاقها في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 في المركز الوطني للمعارض في أبوظبي «أدنيك».  

مركز الشباب العربي
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التغير المناخي
تغير المناخ
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