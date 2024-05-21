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علوم الدار

«منصة التعليم الإلكتروني الخضراء» تنطلق بنسختها العربية قريباً

مستخدمون لمنصة التعليم الإلكتروني الخضراء (من المصدر)
22 مايو 2024 01:28

هالة الخياط (أبوظبي)

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أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي أن عدد الملتحقين ببرامج منصة «التعليم الإلكتروني الخضراء» منذ إطلاقها العام الماضي بلغ 3594 شخصاً، وشهدت إصدار 7875 شهادة.
وأوضحت رشا علي المدفعي، مدير إدارة التوعية البيئية بالإنابة، أن العام الحالي سيشهد إطلاق المنصة باللغة العربية، بعد أن كانت كافة مضامينها باللغة الإنجليزية، حيث تعتبر المنصة أول أداة تعليمية إلكترونية مخصصة للمواضيع البيئية في الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة والوعي البيئي، مع التركيز بشكل خاص على البيئة المحلية في إمارة أبوظبي وسبل المحافظة عليها.
وبينت المدفعي لـ«الاتحاد» أن المنصة توفر حالياً 13 دورة تعليمية تتضمن 68 وحدة تندرج تحت 3 مواضيع رئيسية وهي: التنوع البيولوجي، التغير المناخي، والمجتمع المستدام. وتم إعداد الدورات التدريبية على شكل مواد مرئية عبر الفيديو مع رسومات داعمة، ما يجعلها أكثر جاذبية للشباب، الذين يفضلون المرئيات على المحتوى المكتوب أو المنطوق، بما يحقق جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب إلى «منصة التعليم الإلكتروني الخضراء» للمساعدة في تعزيز وصولهم إلى المعلومات البيئية، حتى يتمكنوا من أن يصبحوا قادة المستقبل وفرسان التغيير الإيجابي.
وبشأن الخطة المستقبلية لتطوير المنصة، بينت أن الخطة الحالية للمنصة تقوم على تطوير وحدات تعليمية ومواضيع جديدة، وكذلك تطوير النسخ العربية من الوحدات الحالية. وبينت أن المنصة تستهدف طلبة المدارس الحكومية والخاصة والمعنيين بالقضايا البيئية، بما يتيح للطلبة والمدرسين والخبراء البيئيين الاستفادة من المحتوى والدورات التدريبية المتاحة في المنصة، وتتيح المنصة للمؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية إنشاء ومشاركة محتواهم البيئي ودوراتهم التعليمية المتخصصة. 
وبمجرد أن يكمل المستخدم مسار التعلم الكامل، يحصل على شهادة والتي تكون متاحة في قسم الملف الشخصي على الموقع الإلكتروني، ويمكن مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو طباعتها.  وتصدر المنصة الشهادة تلقائياً بمجرد اكتمال جميع الدورات التدريبية لمسار التعلم؛ ولهذا الغرض تم تطويرها باستخدام مشغل فيديو مصمم خصيصاً للتعرف على ما إذا كان مقطع الفيديو قد تمت مشاهدته بالكامل أم لا. كما تتضمن «المنصة» أحدث ميزات «الاحتياجات الخاصة» بالألوان، بالإضافة إلى ميزات للطلاب المكفوفين.

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