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علوم الدار

إطلاق مشروع «زيارات مراجعة تحسن حضانات الشارقة»

إطلاق مشروع «زيارات مراجعة تحسن حضانات الشارقة»
22 مايو 2024 01:28

الشارقة (الاتحاد)

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أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص مشروع «زيارات مراجعة التحسن للحضانات» في الإمارة، ضمن برنامجها النوعي «إتقان»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة شايلد بيس البريطانية المتخصصة في تعليم الطفولة المبكرة في المملكة المتحدة.
جاء الإعلان عن المشروع خلال اللقاء الذي عقد في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم، بحضور علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وحضره كل من لورنا ويجلي، مديرة الجودة والتدريب في مؤسسة شايلد بيس البريطانية ومفتشين ومراجعين وإداريين من الجانبين.
جرى خلال اللقاء مناقشة سبل وآليات تنفيذ المشروع المشترك بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأكاديمية الشارقة للتعليم، و«شايلد بيس»، لجهة تطوير سياسات وبرامج تعزز هذا القطاع الحيوي، تماشياً مع رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة نحو تحسين وتعزيز قدرات الحضانات وتطوير منظومتها التربوية والتعليمية، وصولاً لأفضل النتائج.
ويأتي مشروع «زيارات مراجعة تحسين حضانات الشارقة» عملاً بتوجيهات القيادة الحكيمة، وانطلاقاً من استراتيجية الشارقة للتعليم الخاص لدعم وتطوير قطاع التعليم المبكر.

الطفولة المبكرة
الحضانات
حضانات الأطفال
الإمارات
هيئة الشارقة للتعليم الخاص
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