جامعة العين تحصل على «الآيزو»

العين (الاتحاد)

حصلت جامعة العين على شهادة مطابقة معايير الجودة العالمية «الآيزو» في كل من: إدارة البيئة، وإدارة الصحة والسلامة، وإدارة المرافق. وهي شهادة معترف بها دولياً ويتم منحها من قبل المعهد البريطاني للمعايير «BSI».

ويأتي منح هذه الشهادة للجامعة نتيجة تحقيقها لمعايير الجودة الشاملة والتزامها بالاستدامة البيئية والصحة والسلامة وإدارة المرافق بشكل فعَال، إضافةً إلى جهودها المتواصلة في التطوير والتحسين في الأداء الإداري. وقال الأستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة، إن حصول الجامعة على شهادة «الآيزو» يعتبر من أهم إنجازات الجامعة، ما يعكس التزام الجامعة بتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الأكاديمية والإدارية كافة التي تقدمها مختلف الكليات والأقسام في الجامعة والحرص على ضمان الجودة وتطوير الأداء المستمر.

من جانبه، أكد الدكتور نزيه خداج ملاط، نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتمادات وضمان الجودة، حرص جامعة العين على تحقيق الراحة والرفاهية لمجتمع الجامعة بشكل عام وتعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين، مؤكداً التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة ضمن بيئة متنوعة.

يذكر أن جامعة العين تولي اهتماماً بتحديث وتطوير أنظمتها وإجراءاتها الإدارية والأكاديمية لمواكبة أحدث التطورات العالمية، وتحقيق أعلى معايير الجودة، والاستمرار في تحسين أداء الصحة والسلامة المهنية، من خلال توفير الإطار وخلق ظروف عمل أكثر أماناً في المستقبل.