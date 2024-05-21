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علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

عبدالله بن زايد يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
21 مايو 2024 22:58

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، مساء اليوم، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.
جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والشراكة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة ومنظماتها وبرامجها المختلفة، لاسيما على الصعيد الإنساني.
وتطرقت محادثات الجانبين إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات للجهود الأممية المبذولة كافة، بالتعاون مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني الكافي والمستدام للمدنيين في قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.
وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على العمل مع الأمم المتحدة، بما يدعم جهود الاستجابة للتداعيات الإنسانية الملحة في المنطقة والعالم، ويسهم في صون السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة تكثيف المساعي المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، والتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وضمان أمن وسلامة المدنيين كافة.
حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة مساعدة، وزير الخارجية للشؤون السياسية.

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