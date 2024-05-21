الإمارات واليابان تبحثان التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا المتقدمة

طوكيو (وام)

ترأست معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وفد المؤسسة خلال زيارة لليابان، بحضور ومشاركة المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعدد من القيادات التربوية.

والتقت معالي سارة الأميري والوفد المرافق، عدداً من مسؤولي قطاع التعليم والتكنولوجيا في اليابان، كما أجرت عدداً من الزيارات الميدانية لعددٍ من المؤسسات التعليمية والبحثية والمدارس الحكومية.

وبحثت معاليها، خلال لقاء معالي تارو كونو وزير التحول الرقمي في اليابان، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها لتحقيق تطلعات البلدين في مجال توظيف التكنولوجيا خدمةً لتحقيق ريادتهما في هذا المجال وخططهما المستقبلية التي تشكل فيها التكنولوجيا المتقدمة أحد أهم محركاتها لتحقيق نقلة نوعية في كافة المجالات الحيوية. كما استعرضت معاليها أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال، وحرصها على تقديم تجربة عالمية متفردة في كيفية الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة.

والتقت معاليها، خلال الزيارة، بمعالي يوريكو كويكي حاكمة طوكيو، حيث استعرض الجانبان أبرز أولوياتهما التعليمية وخططهما المستقبلية الطموحة في هذا الجانب وما تم تحقيقه من إنجازات في منظومة التعليم الوطنية الخاصة بكلا الطرفين.

والتقت معاليها عدداً من المسؤولين في وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان، وناقشت آفاق التعاون المستقبلية في قطاع التعليم.

وزارت معالي سارة الأميري والوفد المرافق، عدداً من المدارس الحكومية اليابانية واطلعت على أفضل الممارسات التعليمية المتبعة في اليابان، كما زار الوفد مجلس التعليم في طوكيو والمعهد الوطني لبحوث السياسات التعليمية.