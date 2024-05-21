حشر بن مكتوم يفتتح معرضي «كابسات» و«إنتيغريت ميدل إيست»

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أمس، الدورة الثلاثين من المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات 2024» (CABSAT) والنسخة الثانية لمعرض «إنتيغريت ميدل إيست» (Integrate Middle East) في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يقام هذان الحدثان الرائدان في مجالات صناعة المحتوى والإنتاج والبث والتوزيع واتصالات وإدارة الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء وقطاع الإعلام المرئي والصوتي في المنطقة خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2024.

وقام سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بجولة في أرجاء المعرضين، والتقى ممثلي الشركات العارضة والمشاركين، وأبرز الخبراء في هذه المجالات من الصين وفرنسا وألمانيا. وزار سموه مجموعةً من الأجنحة، من ضمنها أجنحة «الياه سات» و«عرب سات» و«نيل سات» و«إبسون»، والاستديو الافتراضي لشركة (PixoJam)، حيث شاهد سموه عرضاً لأحدث ابتكاراتها. وتفقد جناح «الشركة الخليجية الأولى»، واطلع على حلولها المبتكرة وتصاميم منظوماتها. كما زار سموه جناح «مشاريع الواحة» واطلع على الحلول والمنتجات التي تتيحها للشركات ضمن مُختَلَف القطاعات.

جاء ذلك بحضور عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن، وماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستضيف معرض «كابسات 2024» هذا العام أكثر من 450 شركة عارضة من أكثر من 120 دولة، ويستقطب الخبراء والمختصين والمهتمين بمجالات الهندسة ودمج الأنظمة والبث، والمحتوى والأقمار الاصطناعية والابتكارات الرقمية، ليشكّل بذلك منصةً مثالية للتواصل والتعرف على أحدث التطورات في هذه المجالات.

ويشهد معرض «كابسات 2024» فعاليات تشمل «صالون الإنتاج المشترك» المخصص لتوطيد الشراكات واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار في المحتوى العربي. كما يجمع الحدث خلال فعاليات «كونغرس المحتوى» و«قمة سات إكسبو» أكثر من 150 متحدثاً وخبيراً بارزاً عالمياً لمناقشة الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مستقبل الصناعة.

وأوضح ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم في مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج، أن التوجّه نحو التحوّل الرقمي والاستفادة من المهارات والمواهب المحلية يسهم في إحداث تغيير إيجابي ملحوظ في القطاع الإبداعي على مستوى المنطقة. وقال: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة في طليعة المشهد الإبداعي ضمن رؤية شاملة لريادة المستقبل.. وبصفتنا شريكاً استراتيجياً للمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية ‘كابسات 2024’، نفخر بإسهامنا في تعزيز الدور المحوري الذي تلعبه قطاعات الإعلام وصناعة المحتوى والبثّ المرئي والمسموع والاستفادة من آفاقها الواعدة».

وتهدف النسخة الثانية من «إنتيغريت ميدل إيست»، التي تقام بالتزامن مع «كابسات 2024»، في الموقع ذاته، إلى جمع قادة التكنولوجيا في مجالات دمج النظم والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية واستقطاب المشترين من مختلف قطاعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يستقطب الحدث أكثر من 250 شركة عارضة من 120 دولة لاستعراض مجموعة واسعة ومتنوعة من منتجات وحلول التقنيات السمعية البصرية الاحترافية المبتكرة.