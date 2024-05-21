محمد الشرقي: تقديم خدمات ذكية تلبي احتياجات المتعاملين

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، وفريق عمل الدائرة.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على الخطة الاستراتيجية للدائرة ومشاريع التحول الرقمي في الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها.

وأكد سموه أهمية تطبيقات التحول الرقمي في تحقيق رؤية حكومة الفجيرة وخطتها الاستراتيجية، نحو تقديم خدمات ذكية تلبي احتياجات المتعاملين، وتسهم في تحسين جودة حياة الأفراد.

وأشار سموه إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاستمرار في تطوير مشاريع التحول الرقمي التي تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأولويات الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية بدولة الإمارات.

وقدّم الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، عرضاً تفصيلياً لسمو ولي العهد، حول مشروعات الدائرة ومبادراتها في مجال التحول الرقمي، وأبرز الإنجازات والخدمات التي تدعم المنظومة الرقمية لحكومة الفجيرة.

كما جرى استعراض عددٍ من المشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية في مجال تطوير تطبيقات الويب والهواتف الذكية، بالإضافة إلى تكنولوجيا الذكاء الصناعي التوليدي لدعم سياسة تحليل البيانات، واتخاذ القرار، والحرص على تسهيل الوصول إليها من قبل المتعاملين، وتعزيز مستوى الجودة والكفاءة في العمل الحكومي. وقدّم الفريق شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المتواصل، ومتابعة سموه لدائرة حكومة الفجيرة الإلكترونية، مؤكداً التزام الفريق ببذل قصارى جهوده لتحقيق أهداف الدائرة وتطلعات الخطة الاستراتيجية للإمارة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.