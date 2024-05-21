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«تنفيذي الشارقة» يبحث تطوير الخدمات ومتابعة المشروعات التنموية

سلطان بن محمد القاسمي لدى ترؤسه الاجتماع بحضور عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد والأعضاء (وام)
22 مايو 2024 01:29

الشارقة (وام)

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عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمس، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
واعتمد المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ووجه بإحالته للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة، الذي نص على أن تُشكّل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور قطب محمد الريسوني، وعضوية كل من القاضي سالم مطر الحوسني نائباً للرئيس، والقاضي الدكتور إبراهيم راشد الشديفات عضواً، والقاضي عبيد محمد إبراهيم عضواً، والدكتور عواد حسين خلف عضواً، وإبراهيم أبو إسماعيل عمور مقرراً.
واطلع المجلس على عرض حول دعم قطاع صيادي الأسماك في إمارة الشارقة وتوحيد جهودها، بما يعزز من العمل المشترك بين الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، وتحقيق الفائدة الأكبر للصيادين، وزيادة الإقبال على مهنة صيد الأسماك.

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