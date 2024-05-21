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رئيس الدولة يبحث مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي علاقات البلدين

رئيس الدولة يبحث مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي علاقات البلدين
22 مايو 2024 00:10

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم معالي برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الفرنسية. ونقل الوزير إلى سموه في بداية اللقاء، الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، تحيات فخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الازدهار، فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وتمنياته لفرنسا وشعبها دوام التقدم والنماء.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا والعمل المشترك لتوطيدها ودفعها إلى الأمام، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، وفي مقدمتها الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة والطاقة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة في البلدين.
وتطرق اللقاء إلى مخرجات الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الفرنسي السادس عشر الذي عقد في أبوظبي مؤخراً، وأهميتها في توسيع آفاق الشراكة التنموية المثمرة بين البلدين.

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