برعاية محمد بن راشد.. منتدى الإعلام العربي ينطلق 27 مايو

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي الحدث الإعلامي الأبرز والتجمع السنوي الأكبر من نوعه في المنطقة، شركاء الدورة الـ 22 للمنتدى، والتي ستعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري، وتضم قائمة الشركاء المميزين للمنتدى هذا العام كلاً من: غرف دبي «الشريك الرئيسي»، ومجموعة اينوك «شريك الطاقة»، وبنك الإمارات دبي الوطني «الشريك المصرفي»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) «شريك الاتصال».

وتعقد فعاليات الحدث الأهم من نوعه على خريطة الإعلام العربي في قاعة زعبيل 2 و3 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يحظى المنتدى هذا العام بمشاركة لافتة على المستوى رؤساء مجلس الوزراء والخارجية والإعلام، ونخبة من المفكرين والكتاب وصناع القرار الإعلامي في المنطقة، والمسؤولين في كبريات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وعدد من أبرز الإعلاميين والصحافيين وصُناع المحتوى في المنطقة العربية والعالم، وبحضور أكثر من 3000 من رموز العمل الإعلامي في المنطقة والعالم.

الشريك الرئيسي

أكد شركاء المنتدى أهمية مضافرة الجهود من أجل تفعيل رسالة منتدى الإعلام العربي، على اعتباره منصة مثالية لبناء مستقبل الإعلام في المنطقة، عبر تبادل الخبرات والرؤى حول أهم الفرص، وأبرز التحديات التي تهم المؤسسات الإعلامية في المنطقة.

وفي هذه المناسبة، قال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «يساهم منتدى الإعلام العربي بشكل حيوي في تطوير المشهد الإعلامي على مستوى المنطقة العربية، حيث يجمع هذا الحدث المؤثر على مستوى المنطقة أبرز الإعلاميين والكتاب والمفكرين وقادة أهم المؤسسات الإعلامية، لتبادل الرؤى والخبرات، واستشراف فرص جديدة للابتكار والإبداع في آليات العمل الصحفي وصناعة المحتوى، وذلك بالتزامن مع تحفيز النقاشات البنّاءة والمبادرات الإيجابية التي تسهم في تشكيل مستقبل الإعلام في عالمنا العربي».

وأضاف معاليه: «تتكامل شراكتنا مع منتدى الإعلام العربي مع جهودنا لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائد للأعمال، وملتقى رائداً لاستشراف المستقبل للقطاعات كافة، وفي مقدمتها القطاع الإعلامي، حيث تحرص غرف دبي، انطلاقاً من موقعها شريكاً رئيساً لمنتدى الإعلام العربي، على الارتقاء بدور القطاع الإعلامي في مسيرة التنمية الشاملة التي تحققها دبي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتطوير قدرة وسائل الإعلام بفئاتها كافة على مواكبة التغيرات والأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم، مع ترسيخ المعايير المهنية في العمل الصحفي، وتعزيز الاعتماد على أفضل الممارسات العالمية في مجال الإعلام».

شريك الطاقة

من جهته، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «يسرنا التعاون مجدداً مع نادي دبي للصحافة عبر المشاركة في منتدى الإعلام العربي في دورته الثانية والعشرين بصفتنا شريكاً للطاقة، هذا الحدث الذي يؤكّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز دور الإعلام البنّاء في تطوير المجتمعات والأفراد، والمساهمة في ترسيخ مكانة الدولة حاضنة للفكر الإبداعي والنقاش البنّاء، إضافةً إلى تطوير المشهد الإعلامي في المنطقة، من خلال الحوارات والنقاشية الهادفة».

وأضاف: «يعدّ منتدى الإعلام العربي منصّةً شاملة تجمع أقطاب صناعة الإعلام في المنطقة والعالم، وتسهم في الخروج برؤى وأفكار ومبادرات يكون لها الأثر الأكبر في تطوير هذا القطاع، والارتقاء بقدراته على مستوى العالم العربي والمنطقة ككل. إن مشاركتنا اليوم في منتدى الإعلام العربي تؤكد جهود مجموعة اينوك في دعم قطاعات المجتمع كافة، ومن بينها قطاع الإعلام الذي يعدّ مساهماً فاعلاً في بناء المجتمع، ويمثّل همزة الوصل بين الأفراد والمجتمعات وصنّاع القرار».

الشريك المصرفي

بدوره، قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يفخر بنك الإمارات دبي الوطني برعاية منتدى الإعلام العربي 2024، باعتباره شريكاً مصرفياً. فقد أصبح هذا الحدث منصة شاملة لتبادل المعارف والخبرات في مجتمع الإعلام العربي. وتنسجم هذه الرعاية كلياً مع رؤيتنا في بنك الإمارات دبي الوطني للقطاع الإعلامي الذي يشكل جزءاً أساسياً من الهوية المجتمعية، ويلعب دوراً حيوياً في تشكيل وجهات النظر».

وأضاف: «يسرنا دعم ورعاية هذا الحدث المرموق في نسخته الثانية والعشرين، لاسيما أنه يوفر فرصة استثنائية تتيح لمجتمع الإعلاميين تحليل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية الهامة التي تؤثر على المنطقة. وباعتبارنا مجموعة مصرفية رائدة في المنطقة، تعمل انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا حريصون على دعم وسائل الإعلام والمشاركة بفاعلية في نمو وتطوير القطاع».



شريك الاتصال

من جانبه، أكد فهد الحساوي، المدير التنفيذي لشركة الإمارات المتكاملة للاتصالات «دو»، أن منتدى الإعلام العربي أصبح تجمّعاً عالمياً لقادة الفكر وصناعة القرار الإعلامي والسياسيين والكتاب والفكرين على مستوى المنطقة والعالم، لمناقشة الرؤى والأفكار والمشاركة في وضع أفضل التصورات لتعزيز دور الإعلام من أجل صياغة ملامح مستقبل أفضل للبشرية.

وقال الحساوي: «يشهد العالم اليوم تحديات عديدة في كل المجالات، إلى جانب المتغيرات المتسارعة التي تفرض الحاجة إلى ابتكار أدوات إعلامية جديدة تسهم في التغلب على التحديات ومواكبة المستقبل».

رؤية إعلامية موحدة

في هذه المناسبة، أعربت د. ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة عن بالغ الامتنان والتقدير لشركاء الدورة الـ22 للمنتدى، مؤكدة أن تعاون المؤسسات الوطنية في دعم المنتدى، يؤكد الرؤية الموحدة حول أثر الإعلام، وأهميته في خدمة المنطقة العربية، وتعزيز توجهات التنمية المستدامة في المنطقة».

وأضافت بوحميد: «تمر صناعة الإعلام في العالم بتحديات وتحولات جذرية، تتطلب تعزيز الحوار من أجل إيجاد أفضل التصورات التي تكفل وضع حلول للتحديات التي قد يواجهها القطاع جراء تلك التحولات».



مقومات النجاح

بدورها، قالت مريم الملا، رئيس قسم الشراكات والعلاقات الإعلامية في نادي دبي للصحافة: تسعدنا شراكة الجهات الوطنية للدورة الثانية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي، المنعقد تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأضافت الملا: «إن اتفاق الشراكة مع نادي دبي للصحافة يعكس مكانة دبي في دعم القطاع الإعلامي العربي على المستوى العالمي، وسعيها لخلق حوار هادف وبنّاء لإيجاد المقومات التي تساعد على إنجاح هذا الدور، مع تأكيد أهمية تعزيز الشراكات الإعلامية العالمية لتحقيق هذه الأهداف».



فعاليات

يضم منتدى الإعلام العربي العديد من الفعاليات والمنصات الحوارية التي تتنوع ما بين الجلسات النقاشية والحوارات الرئيسية وجلسات الـ 20 دقيقة التي تمتاز بنقاشاتها المركَّزة، وغيرها من الفعاليات التي تسمح بتوسيع دائرة الحوار بين القائمين على العمل الإعلامي في المنطقة، حيث تتم من خلال هذا التنوع في الإطار التنظيمي للقاء، مناقشة طيف واسع من الموضوعات المتعلقة بقطاع الإعلام عموماً.

وقد واكب المنتدى، على مدار أكثر من 22 عاماً، أهم القضايا والتطورات التي شهدتها المنطقة والعالم، واستعرض من خلال نقاشاته المتعمقة دور الإعلام وتأثيره في تلك التطورات وتأثره بتداعياتها، بمشاركة نخب عربية وعالمية رفيعة المستوى، ما يعكس حجم التقدير الذي يحظى به المنتدى كحدث يسعى لتعزيز دور الإعلام في دعم تقدُّم المنطقة وازدهارها.